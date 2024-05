Der Pumpe – korrekt heißt er „Gastwirtschaft Zum Großglockner“, aber das sagt kein Einheimischer so – ist die Wirtshausinstitution Klagenfurts schlechthin. Man müsste dieses Traditionslokal beim Benediktinermarkt also wohl nicht vorstellen, aber dann kontaktierte uns ein Leser: „Der Pumpe hat einen neuen Koch, da könntet’s was schreiben.“