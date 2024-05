Aktuell ist der Heuplatz im Zentrum der Kärntner Landeshauptstadt eine Großbaustelle. 700.000 Euro nimmt die Stadt Klagenfurt für die Umgestaltung des nordwestlichen Teils des Platzes in die Hand. Mehrmals wurde das Großprojekt in der Vergangenheit verschoben, Anfang April war es dann aber endlich so weit und die Bagger rollten an – sehr zum Unmut der am Heuplatz ansässigen Gastrobetreiber.