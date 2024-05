Seit 48 Jahren zählt das Familienunternehmen „Feine Küche Kulterer“ zu den führenden Anbietern in der Catering-Branche. Adi Kulterer, der seine Kochkarriere in Bad Kleinkirchheim startete, ist seit dem Jahr 2000 Inhaber und Küchenchef und leitet ein Team von 45 Mitarbeitern aus 18 Nationen. Kindergärten, Firmen sowie Senioren- und Pflegeeinrichtungen werden mit saisonalen, regionalen Menüs versorgt, die aus qualitativ hochwertigen und regionalen Produkten in der Firmenküche zubereitet werden. Um den Service noch weiter zu verbessern, wurden heuer eine Million Euro in das Energie- und Entsorgungsmanagement sowie in die Verbesserung der internen Abläufe für die Mitarbeiter und in einen großzügigen Freibereich investiert.

Es wurden im Zuge des Umbaus hochwertige, energieeffiziente Geräte im Kühl- und Tiefkühlbereich angeschafft. Ebenfalls wurden ältere Geräte isoliert, um den durchschnittlichen Energieverbrauch von 33.000 Kilowatt pro Monat zumindest gleich zu halten. Ebenfalls investierte Kulterer in die Mitarbeiterzufriedenheit. „Durch den Umbau konnten wir das Herzstück des Betriebs - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in ihren täglichen Prozessen stärken und zugleich entlasten“, erzählt Adi Kulterer. Neben der Vereinfachung der Einkaufslogistik wurden auch Optimierungen im Arbeitsalltag vorgenommen. Arbeitspsychische Belastungen konnten so um 50 Prozent reduziert werden.

Neuer Freiraum als Herzstück

Herzstück des Umbaus ist auch der neue Freiraum, der in Form einer großzügigen Gartenfreifläche für die Mitarbeiter in der Klagenfurter Hirschstraße geschaffen wurde. Eine Verandalounge mit Lärchenholzböden und eine Freifläche zum Durchatmen sind bei den Mitarbeitern gut angekommen. „Wir haben uns selbst Freiräume geschaffen“, freut sich Kulterer über die Steigerung der Mitarbeiterinnenzufriedenheit und genießt selbst, wenn es die Zeit zulässt, ein paar ruhige Momente im Freien.

Investitionen in den Betrieb und die Mitarbeiter sind auch zukünftig geplant. Kulterer und sein Unternehmen blicken optimistisch in die kommenden Wochen, Monate und Jahre. „Die Investition ist ein sehr entschlossener Schritt in einem sich ständig verändernden Umfeld“, betont auch Doris Kaiser, Prokuristin bei „Feine Küche Kulterer“. Erst kürzlich durften Unternehmerinnen des FiW (Frau in der Wirtschaft) hinter die Kulissen des Traditionsbetriebs blicken und einen tiefen Einblick in die gerade getätigten Investitionen und die täglichen Küchenabläufe bekommen.