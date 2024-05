Schon seit Jahrzehnten zählt der Familienbetrieb Weißnegger zum Kernbestand der Gemeinde Poggersdorf. In ihrer Selbstvermarktungshütte verkauft die Familie eine breite Produktpalette – von Milch bis Fisch und Eis ist alles dabei. Vor etwa 25 Jahren begann man mit der Schweinemast, mittlerweile wird unter anderem auch eine Ackerfläche von 80 Hektar bewirtschaftet. Zusätzlich zu den Schweinen finden sich noch 30 Mutterschafe am Hof, die Lämmer werden an andere Betrieb weiterverkauft. Das Futter für die Tiere produziert die Familie größtenteils selbst. Es besteht aus einer Mischung aus Mais, Getreide und Hirse. Neben Betriebsführerin Edith Weißnegger sind Mann Günther (63) sowie die gemeinsame Tochter Eva Schnedl und der 83-jährige Opa Wolfram am Hof aktiv.