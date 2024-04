Auf Initiative der SPÖ wird am Montag in Klagenfurt ein Sonderstadtsenat abgehalten, Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hat die Sitzung bereits einberufen. Auf der Tagesordnung stehen die Bestellung und die Anstellung des Magistratsdirektors. SPÖ und FPÖ halten im Senat die Mehrheit, die Blauen und Roten könnten zu Wochenbeginn also Jürgen Dumpelnik, Aufsichtsratsvorsitzender der Klagenfurter Stadtwerke und gemeinsam mit Michael Zernig (Amtsleiter von Ebenthal) Erstgereihter des Hearing-Verfahrens für die Nachfolge von Peter Jost, zum neuen Magistratsdirektor machen. Die letztendliche Entscheidung trifft dann der Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung. Auch hier gibt es eine bekennende Mehrheit für Dumpelnik durch die Stimmen der SPÖ, der FPÖ sowie der Neos.