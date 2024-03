Die zwei größten Kärntner Städte stellen sich neu auf. Nach Klagenfurt sucht nun auch Villach einen neuen Magistratsdirektor. Der Jurist Christoph Herzeg (42) will sich nach beinahe fünf Jahren in die Privatwirtschaft verabschieden und wird dort als zweiter Geschäftsführer der KEW (Kelag Energie & Wärme) in der zweiten Führungsebene einsteigen.