Die Weichen in die endgültige parteipolitische Sackgasse wurden am 28. Februar gestellt. Acht Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten des Klagenfurter Magistratsdirektors stellten sich an diesem Tag dem Hearing einer - im Vorfeld kritisierten - Experten-Kommission. Die allgemeine Hoffnung auf eine eindeutige Empfehlung, wer dem pensionierten Peter Jost nachfolgen soll, löste sich allerdings in Luft auf. Die Kommission hält zwei Kandidaten gleich gut geeignet für den Job: Jürgen Dumpelnik, Aufsichtsrat der Stadtwerke, und Michael Zernig, Amtsleiter von Ebenthal.