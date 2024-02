Zu später Stunde wurde am Mittwoch eine Entscheidung aus dem Klagenfurter Rathaus bekannt, die viele überrascht hat. Ein hochkarätiges Komitee hat nach acht Hearings gleich zwei Erstgereihte ausgewählt, die sich als Magistratsdirektoren - und somit als Nachfolger von Peter Jost - eignen würden. Michael Zernig, derzeit Amtsleiter in Ebenthal, und Jürgen Dumpelnik, Aufsichtsrat bei den Stadtwerken, wurden ex aequo Bestgereihte.