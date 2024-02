Die Nachbesetzung des höchsten und zugleich meistdiskutierten Postens in der Landeshauptstadt biegt in die Zielgerade ein: die des Magistratsdirektors. Am Mittwoch, 28. Februar, tagt die Hearing-Kommission, bestehend aus den Magistratsdirektoren von Graz, Salzburg und Wels sowie dem stellvertretenden Landesamtsdirektor Kärnten, um eine Reihung zu treffen. „Diese wird maximal drei Personen beinhalten und am Mittwochabend an die politischen Gremien und die Medien kommuniziert“, sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK). Die finale Beschlussfassung erfolgt durch den Gemeinderat.