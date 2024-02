„Von den anderen Parteien werden die bevorstehende EU- und Nationalratswahl genutzt, um Wahlkampf auf dem Rücken der Stadt auszutragen“, beschwerte sich am Freitag Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) im Zuge einer Pressekonferenz, in der er die zuständigen Referenten diverser Projekte aufforderte, „endlich in die Gänge zu kommen“.

Zum Beispiel in Sachen Umgestaltung Heuplatz und Pfarrplatz oder leistbares Wohnen. Der Stadtchef forderte seine Mitbewerber zu einer „konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt“ auf. Er habe den Eindruck, dass es nur noch darum ginge, „den Bürgermeister zu schaden“. Was den Platzmangel bei den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt betrifft, sagt Scheider: „Gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommandanten und der Berufsfeuerwehr ist konsensual ein Budget erstellt worden. Was Gebäude und bauliche Infrastruktur betrifft, bin ich als Feuerwehrreferent nicht zuständig.“ Hier sei die Abteilung von Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) am Zug.

Für das neue Hallenbad erwartet sich Scheider abschließend ein gemeinsames Vorgehen und einen „schnellstmöglichen Spatenstich“.