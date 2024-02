Dschungelartig präsentiert sich dieser Tage die politische Landschaft, für die sich die Klagenfurter Bürger vor rund drei Jahren entschieden haben. An Lianen schwingen sich die Vertreter von einer Peinlichkeit zur nächsten. Dieses Mal sprang Alois Dolinar, seit gestern Ex-Vizebürgermeister, in den Skandalsumpf. Aktiv verhalf er als zuständiger Referent seinem Sohn zu einer begehrten Genossenschaftswohnung. Der letzte, entscheidende Riss in Dolinars rinnender Sanduhr.