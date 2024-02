Am Donnerstag, 8. Februar, stehen im Klagenfurter Gemeinderat, konkret im Team Kärnten-Gemeinderatsklub, große Personalrochaden an. Wohnungsreferent und Vizebürgermeister Alois Dolinar tritt zurück, sein Nachfolger wird Alexander Kastner. Der 60-Jährige war die Nummer 18 auf der Gemeinderatswahl-Liste. Damit er in den Gemeinderat einziehen kann, mussten die vor ihm gereihten Personen auf ihr Mandat verzichten.