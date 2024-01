Der Klagenfurter Gemeinderatsklub des Team Kärnten (TK) hat am Montag einstimmig die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem der bisherige 2. Vizebürgermeister Alois Dolinar sein Amt zur Verfügung gestellt hat, wurde bei einer Sitzung am Montag Alexander Kastner als sein Nachfolger bestimmt. „Der Klub ist damit meinem Wunsch gefolgt und hat die notwendigen Konsequenzen gezogen“, so Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Bürgermeister Christian Scheider (TK): „Wir werden uns gemeinsam den wichtigen Aufgabenstellungen in einem schwierigen politischen Umfeld mit ganzer Kraft und Leidenschaft widmen.“

Klubobmann Patrick Jonke, der lange Zeit als Nachfolger von Dolinar gehandelt wurde: „Wir haben mit der personellen Neuaufstellung eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen und die Weichen richtig gestellt.“

Kastner: „Ich fühle mich sehr geehrt, dass mir der Gemeinderatsklub einhellig das Vertrauen geschenkt hat. Die neue verantwortungsvolle politische Tätigkeit erfüllt mich mit großer Freude und Demut.“ Das neue Stadtsenatsmitglied des Team Kärnten wird die Referate Wohnen, Klima- und Umweltschutz, Energie sowie die Agenden der europäischen Angelegenheiten ausüben. Alois Dolinar wird laut Köfer auch in Zukunft als Gemeinderat und Ausschussobmann für den Gemeinderatsklub tätig sein.

Kastner ist Präsident des Heeressportvereins Klagenfurt. Er stand bereits 2023 auf Köfers Landtagswahl-Liste im Wahlkreis. Er ist hauptberuflich als Referatsleiter an der Militärakademie in Wiener Neustadt tätig.

Die personellen Weichenstellungen umfassen auch eine weitere Umstrukturierung im Gemeinderatsklub des Team Kärnten: Die bisherigen Gemeinderäte Manuela Sattlegger und Johann Feodorow scheiden aus dem Gremium aus, werden aber wichtige Aufgaben innerhalb des Team Kärnten auf Landesebene erfüllen. Das zu besetzende Mandat übernimmt der Klagenfurter Unternehmer Matjaz Dolinar. Formell beschlossen sollen die Personalentscheidungen im Rahmen einer Sondersitzung des Gemeinderates in der kommenden Woche werden.