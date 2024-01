Die Gemeinde Keutschach hat ein Problem mit ihren Bad-Pächtern am Rauschelesee. Die letzten eineinhalb Jahre führte das Wirtepaar Marion Fuchs und Florian Gabriel das Strandbad – per 31. Dezember kündigten sie jedoch. Am Freitag, 5. Jänner, hat die Gemeinde die Verpachtung von Strandbad und Strand-Buffet auf der Gemeindehomepage neu ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 22. Jänner. Es ist der vierte Pächterwechsel binnen acht Jahren.