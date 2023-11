In Klagenfurt trieben am Montag in der Nacht Einbrecher ihr Unwesen. Gegen 22.15 Uhr waren bisher unbekannte Täter bei einer Waschanlage im Stadtgebiet unterwegs.

Die Täter haben dort insgesamt drei Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld mitgenommen. Aus den zwei Automaten an den Selbstbedienungsstaubsaugern und aus einem Automaten an den Waschboxen konnten die Diebe Kleingeld in nur geringer Höhe mitnehmen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.