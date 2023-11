Gibt es in den Kabeg-Spitälern eine Maskenpflicht? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Einerseits gibt es ein internes Schreiben vom 22. November, das in den Häusern kursiert und in dem es heißt: „Ab sofort ist von den Mitarbeiter:innen im klinischen Bereich bei Tätigkeiten mit Patientenkontakt generell wieder eine Schutzmaske zu tragen (FFP2- oder eng anliegende Mund-Nasen-Maske). Für Besucher:innen gelten die gleichen Regeln wie für das Personal.“ Offiziell spricht die Kabeg aber von einer Empfehlung zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten. Man beobachte stets die aktuelle Infektionslage, eine generelle Maskenpflicht gebe es aber nicht.