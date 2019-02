Facebook

Edin Cosic formt Kärnten zum Vorzeige-Bundesland im Futsal-Sport © VANESSA CALLEGARIS/KK

Mehr als 12.000 Fans sahen das Finale der Europameisterschaft im Futsal in der ausverkauften Arena Stozice in Laibach. Futsal – also der Fußball in der Halle, gespielt ohne Banden – erlebt weltweit einen enormen Aufschwung. Die Szene in Österreich bzw. Kärnten, lange hinterherhechelnd, ist stark im Aufholen begriffen. Nicht zuletzt dank Edin Cosic, der einen Futsal-Verein gründete, den Nachwuchs flächendeckend fördert und im Kärntner Fußballverband einzigartige Strukturen schaffte.