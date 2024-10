Das Modehaus Nimo in der Kirchgasse in Feldkirchen hat für immer seine Tore geschlossen. 1922 wurde das Modehaus eröffnet. Mit 30. September 2024 verabschiedete sich Geschäftsführerin Ingrid Maier, die seit 1986 diese Position bekleidete, in den wohlverdienten Ruhestand. Eine Nachfolge war nicht in Aussicht. Nach diesem Wochenende war also Schluss. Rund 150 Lehrlinge wurden in dem Modehaus ausgebildet. 47 Jahre lang hat Maier im Modehaus Nimo gearbeitet – sie ist 1977 als Lehrling gekommen und hat sich bis zur Geschäftsführerin hochgearbeitet.

Das Objekt wurde 2023 von Oskar Franzmaier von der Franzmaier Development Group, einem Salzburger Investor, Projektentwickler und Bauträger gekauft. Das Unternehmen möchte laut eigener Aussage zukünftig Projektentwicklung an dem Standort betreiben. Was das genau für das Nimo-Haus heißt, konnte der Unternehmer gegenüber der Kleinen Zeitung nicht konkret beantworten. „Mittelfristig wollen wir in Feldkirchen für leistbaren Wohnraum sorgen“, betont Franzmaier.