Viele Frauen, und mittlerweile sicher auch immer mehr Männer kennen es: Man spaziert durch die St. Veiter oder Feldkirchner Innenstadt und will nur „kurz in die Modegeschäfte schauen“, bevor man dann doch das eine oder andere Mal mit Einkaufstaschen voller neuer Bekleidung die Boutiquen verlässt. Und derzeit wird beim Flanieren schnell klar: Der Frühling ist nicht nur angekommen, er springt einem – zumindest in den Boutiquen – regelrecht entgegen.