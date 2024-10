„Die einzige Konstante ist die Veränderung“, stand auf der Einladung zum 40-Jahr-Jubiläumsfest der ntb Thalhammer Bürotechnik GmbH in Feldkirchen. Und dieses Motto passt perfekt zum Unternehmen von Norbert Thalhammer, der die Firma im Jahr 1984 in seiner Heimatstadt gegründet hat. Damals schrieb man noch mit Schreibmaschine, in vielen Büros kommunizierte man mit Telefon und Fax. Thalhammer, der nach der Handelsschule eine Lehre zum Büromaschinen-Mechaniker in Klagenfurt und anschließend die Meisterprüfung absolviert hatte, kannte sich damit bestens aus. Doch schon bald hielten die ersten Computer in den Büros der Kärntner Firmen Einzug. Und so galt es, sich stets weiterzuentwickeln.