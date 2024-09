Ab 30. September gibt es eine neue Busverbindung in Feldkirchen: Die Stadtlinie 5212 verbindet zukünftig auch das Krankenhaus Waiern sieben Mal täglich von Montag bis Freitag direkt mit Bahnhof und Busbahnhof in der Stadt. Bislang gab es keine direkte Bushaltestelle beim Krankenhaus, die nächste war an der Turracher Straße. Nun ist das Krankenhaus direkt über die Zufahrtsstraße im Norden zur Gurktal Straße angebunden, über die „alte“ Martin Lutherstraße bei der Evangelischen Kirche vorbei hätten Engstellen keine Busanbindung ermöglicht.

Oskar Willegger (Stadt Feldkirchen), Bürgermeister Martin Treffner, Landesrat Sebastian Schuschnig, Astrid Körner (Rektorin der Diakonie de La Tour), Walter Pansi (Wirtschaftsdirektor der Diakonie de La Tour), Martin Bacher (Geschäftsführer Kärnten BUS, Linienbetreiber) © KK/Schusser

Der erste Bus kommt nun schon um 6.43 Uhr und somit pünktlich vor den ersten Dienstwechseln im Krankenhaus und den Pflegeeinrichtungen an. Von der neuen Verbindung werden nicht nur Mitarbeitende und Kursteilnehmende der Akademie de La Tour profitieren, sondern auch die Patientinnen und Patienten sowie die Besucher des Krankenhauses und der Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen, denn auch am Nachmittag gibt es vier Verbindungen über die neue Zufahrtsstraße direkt nach Oberwaiern und zurück in die Stadt.

Ein „Meilenstein“

Die Rektorin der Diakonie de La Tour, Astrid Körner, freut sich über die neue Linie: „Mit der Busanbindung ans öffentliche Verkehrsnetz ist ein Meilenstein hinsichtlich Erreichbarkeit, Qualität der Arbeitsplätze und natürlich im Bereich Klimaschutz gesetzt worden. Wir danken dem Land Kärnten, der Stadt Feldkirchen und den Kärntner Linien für die schnelle und partnerschaftliche Umsetzung.“ Momentan wird beim Krankenhaus Waiern groß ausgebaut: „Mit der Eröffnung der „Diakonie Klinik Waiern“ 2026 und der damit verbundenen Verdoppelung von Personal, Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern wird dieses Angebot noch wichtiger werden“, ergänzt Wirtschaftsdirektor Walter Pansi.