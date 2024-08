Am 21. Juli ging ein schweres Unwetter über der Nockalm nieder und beschädigte nicht nur die Nockalmstraße, sondern auch die Landesstraße von Kremsbrücke nach Innerkrems. Die Nockalmstraße ist schon seit einigen Tagen wieder befahrbar, ab Donnerstag, 15. August, soll auch die Landesstraße zwischen Kremsbrücke und Innerkrems am Fuße der Nockalmstraße wieder freigegeben werden – vorerst noch mit Ampelregelungen an manchen Stellen. Damit ist die Nockalmstraße wieder ungehindert, wenngleich teilweise einspurig, von beiden Seiten erreichbar.