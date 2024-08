„So kann es nicht weitergehen“, das hatte sich Eduard von Dietrich wahrscheinlich gedacht, als er in Steuerberg die Gründung einer Feuerwehr „anzettelte“. Ob es einem besonderen tragischen Schlüsselerlebnis geschuldet war, diesen Schritt zu setzen, ist so nicht überliefert. Auf alle Fälle schlug man am 10. August 2024 mit der Gründung das erste Kapitel der Geschichte der Feuerwehr Steuerberg auf.

Lehrer als Kommandant

Man startete mit 30 Personen, erster Hauptmann war der Gründer selbst, Eduard von Dietrich führte das Kommando. „Innerhalb von kürzester Zeit ist die Mannschaft von 30 auf 60 Leute gestiegen“, weiß Dieter Insam. Insam, selbst von 1984 bis 2012 Kommandant der Feuerwehr und zu ihrem 100. Jubiläum verantwortlich für das Zustandekommen einer Chronik, die es anlässlich des Jubiläums gibt.

Aufwind

„Bald nach der Gründung bekam die Feuerwehr ihre erste Landfahrspritze“, erzählt Isam. „Eine Woche danach wurde sie schon gebraucht.“ Ein Feuer brach bei einem Stadl aus. Für einen Löschvorgang hieß es damals noch fleißig händisch pumpen, damit das Wasser vom örtlichen Bach zum Brandort kam. 1925 gab es den nächsten Meilenstein, das erste Spritzenhaus für die Landfahrspritze wurde errichtet.

Die Mannschaft heute © KK/Feuerwehr Steuerberg

1935 war die Technik dann weiter gediehen, die Wehr konnte eine Motorspritze kaufen. Von 1953 bis 1954 baute man das zweite Rüsthaus, „1974 wurde ein Feuerwehrauto angekauft. Damals ein Landrover mit Vorbaupumpe“, erzählt Insam. In den Jahren 1986 und 1987 entstand das heutige Rüsthaus mit Gemeindehaus und gleichzeitig investierte die Wehr in das erste Tanklöschfahrzeug.

Führen die Wehr: Emmerich Stich (links) und Peter Buxbaumer © FF Steuerberg/KK

Aktive Wehr

Heute führt Kommandant Emmerich Stich die Feuerwehr Steuerberg. Schon sein Vater war von 1964 bis 1984 Kommandant. 57 aktive Mitglieder sind tätig, darunter eine Frau. Stolz ist man unter anderem auf die Wettbewerbsgruppen, die schon mehrfach Abschnitts- und Bezirksmeistertitel erringen konnten, erzählt Kommandant-Stellvertreter Peter Buxbaumer, auch Bauamtsleiter in Steuerberg.

Bei Bewerben ist die Wehr durchwegs erfolgreich © KK/FF Steuerberg

Feuerwehr stark im Einsatz

Zusammenhalten ist angesagt, das funktioniert jedoch, wie etwa Isam erzählt. „Das hat es nie gegeben, dass die Wehr nicht hätte ausrücken können.“ Aktuell halten Unwetter alle in Atem: In den letzten 14 Tagen hatten wir 20 Einsätze“, sagt Emmerich Stich. Diese reichten von einem Autounfall bis zum Brandmeldeanlagen-Einsatz. „Hauptsächlich hatten wir aber mit Sturm, Hagel und Wasser zu tun.“ Unwetter trafen Steuerberg in den vergangenen Tagen stark. Man hofft, dass diese Ereignisse in Zukunft nicht ärger werden.