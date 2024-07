Seit 60 Jahren gilt die Trachtenkapelle Steuerberg als treuer Bestandteil der Gemeinde. In den sechs Jahrzehnten spielten sich zahlreiche Erlebnisse ab, an die sich Obmann Walter Jost (70) gerne zurückerinnert. Eines in diesem Jahr ist die Einführung der neuen Tracht, mit der Unterstützung von den Gemeindebürgerinnen und -bürgern konnte sie finanziert werden: „Unser Bürgermeister Werner Egger war mit uns unterwegs und hat tatkräftig mitgeholfen, Spenden bei den Steuerbergerinnen und Steuerbergern einzusammeln. Als Verein sind wir den Leuten hierfür wirklich sehr dankbar, denn so können wir uns das Meiste durch Spenden finanzieren, was wieder den Mitgliedern zugutekommt“, erklärt Jost. Aufgrund der unmittelbaren Nähe hat man sich für die Gurktaler Tracht entschieden, sie ist in grau-braunen Farben gehalten. Produziert wurden Lederhosen und Dirndln von Strohmaier Trachten in Weitensfeld.