Der Bauer verpachtet, eine Firma baut. Im Internet bieten Unternehmen dieses Geschäftsmodell für die Errichtung sogenannter Agri -Photovoltaikanlagen an. Auch in Himmelberg bahnt sich ein solches Vorhaben an, aber Bürger sehen darin eine Verschwendung von Boden und haben deshalb große Bedenken. Kürzlich gab es eine Informationsveranstaltung für die Bewohner von Dragelsberg und Werschling.