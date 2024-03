Was Projekte angeht, ist die Raiffeisenbank Mittelkärnten momentan ziemlich umtriebig. In Althofen wird ein neues Kompetenzzentrum sowie ein Kleingewerbecenter errichtet, in St. Veit steht der Ausbau der Zentrale am Oktoberplatz an. Nun hat man ein weiteres Projekt gestartet: die Gründung von Energiegenossenschaften.