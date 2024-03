Die Feldkirchner „Widmann GmbH“ wurde 1998 von Bernhard Widmann als kleine Schlosserei und Kärntnerstockerzeugung gegründet. Mit der Aufnahme in die Internationale Föderation des Eisstocksports (IFI) im Jahr 2001 begann die IFI-gerechte Produktion von Stockkörpern, Laufsohlen sowie Stielen und ein weltweiter Markt erschloss sich. Die Zusammenarbeit mit dem Eisstockverein Rottendorf/KBW war der Beginn von Kooperationen mit Mannschaften bis in die höchsten Ligen in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Die Eisstöcke, Platten und Stiele werden heute weltweit geschätzt. Das Unternehmen wurde 2022 in eine GmbH umgewandelt und wird seither vom Sohn David Widmann geführt.

Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums überreichten, mit einer kleinen Verspätung, die Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Eva Hoffmann und Bezirksstellenleiter Klaus Kert eine Ehrenurkunde für langjährige erfolgreiche Unternehmensführung an Sonja und Bernhard Widmann.