Kulturveranstalter brauchen einen langen Atem. Sei es, weil wieder einmal das Geld fehlt, das Publikum ausbleibt oder man nicht die geeignete Location findet. Das Kultur Forum Amthof beweist seit 30 Jahren einen langen Atem, was im vergangenen Jahr ausführlich gefeiert wurde: Insgesamt 6000 Besucherinnen und Besucher konnte man bei 65 Veranstaltungen begrüßen. Allein die Sommer-Oper wollten 900 Leute sehen.

Präsidentin Veronika Gaugeler-Senitza und ihr Team ruhen sich aber nicht auf den Lorbeeren aus, sondern präsentieren auch heuer wieder ein engagiertes Programm. Das Kultur Forum sah sich schon immer als sehr breit angelegtes Projekt, das zwischen Jazz und Popmusik, zwischen Kabarett und Literatur sowie Klezmer und Oper den Spagat probierte. Ganz aktuell gastiert das Vitus Theater mit „Nackte Füße auf dunklem Samt“ im Amthof. „Wir planen fast ein ganzes Jahr im Voraus“, sagt Gaugeler-Senitza. In der bildenden Kunst macht Max Gangl mit Malereien und Grafiken am 31. Jänner den Anfang. Musikalisch darf man sich auf ein sehr buntes Programm freuen: Es gibt so unterschiedliche Veranstaltungen wie „Odyssee“ (19. Jänner), eine „akustische Reise für alle Sinne“ von Schauspieler Wolfram Berger und Musiker Peter Rosmanith, oder einen Abend mit dem Kärntner Quartett Klakradl (10. Februar). Spannend dürfte auch das Folkkonzert der aus Lemberg stammenden Yagody sein: Die aus dem Theater kommende ukrainische Band macht sehr schwungvolle Volksmusik, die wohl unter dem Stempel Weltmusik am besten einzuordnen ist.

Mehr Junge in den Amthof

Das Kultur Forum will in diesem Jahr aber verstärkt mit Programmpunkten für junge Menschen punkten: „Unser Ziel ist es, wieder mehr Junge in den Amthof zu bringen.“ Mit der sechsköpfigen Wiener Band Buntspecht wird am 2. März ein erster glanzvoller Höhepunkt gesetzt. Live sind die Buntspechte eine Wucht. Schöne poetische Texte, tanzbare Rhythmen und enorme Spielfreude machen ein Konzert der Band, die irgendwo zwischen Indie-Pop und Folk rangiert, zum Erlebnis. Das „Carinthian X Break“ verwandelt den Amthof am Wochenende zum 16. und 17. März in einen Treffpunkt für die Hip Hop-Szene: Es darf getanzt werden.

Das Programm für das Zweite Klezmer Fest Feldkirchen am 16. und 17. November ebenso fest: Mit „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ wird Andrea Eckert, nach einer Idee von André Heller, das Festival eröffnen. Weiters gastieren die Preßburger Klezmer Band oder Moritz Weiß, Ivan Trevenev und Isabel Frey mit jüdischer Volksmusik in Feldkirchen.

Veronika Gaugeler-Senitza will in diesem Jahr auch Akzente für die Jugend setzen © Privat