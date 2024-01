Es ist kein Geheimnis, dass sich Musikerinnen und Musiker in Kärnten wohlfühlen. Die großartige Wiener Combo Buntspecht fühlt sich hier scheinbar besonders wohl. Nach fulminanten Konzerten im Kulturhofkeller Villach und am Fuzzstock-Festival treiben es die Buntspechte am 2. März im Amthof Feldkirchen bunt. Veronika Gaugeler-Senitza, Präsidentin des „Kultur Forum Amthof“, und ihr Team wollen damit einen ersten Glanzpunkt für das junge Publikum setzen.