Live sind Buntspecht eine Macht. Man sagt das sehr gerne so vor sich in: Die sind eine gute Live-Band. Doch bei der Wiener Band trifft es zu: Lukas Kleins schnoddrige, nuschelnde Vokal-Akrobatik ist live viel besser als auf Platte. Getragen vom Druck, den Roman Geßler (Saxofon), Florentin Scheicher (Trompete, Melodica) und all die anderen Buntspechte machen, tanzte der Kulturhofkeller am Freitag Pogo oder was auch immer.