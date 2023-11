Der 11. November hat für Narren eine ganz besondere Bedeutung: Am 11.11. um 11.11 Uhr wird nämlich der Fasching aufgeweckt. Die Narren holen sich den Stadt- oder Gemeindeschlüssel und regieren bis zum Faschingsdienstag. Am Aschermittwoch ist der Narrenzauber vorbei, bis dahin haben die Mittelkärntner Gilden allerdings viel vor.

„Gluck, Gluck – olè“ tönt es heuer nicht nur durch Feldkirchen. Die Bezirksstadt ist heuer nämlich Faschingslandeshauptstadt von Kärnten. Am Freitag, 10. November, pilgert eine Abordnung des Faschingsklubs nach Klagenfurt. Im Anschluss an die Eröffnung der Brauchtumsmesse um 10.30 Uhr wird die neue Faschings-Landeshauptstadt 2023/2024 präsentiert. Landeshauptmann Peter Kaiser übergibt Bürgermeister Martin Treffner und Faschingspräsidenten Peter Kowal den Landesschlüssel und inthronisiert gemeinsam mit Bruno Arendt, dem Landespräsidenten des Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF), das aus Feldkirchen stammende Landesprinzenpaar.

Und am Samstag, 11. November, wird der Fasching in Feldkirchen geweckt. Um 11.11 Uhr wird am Wochenmarkt das Kinder-Prinzenpaar vorgestellt und der Fasching eingeläutet. Am Abend laden die Narren dann ab 18 Uhr erstmals zur Narrenwecker-Party im Stadtsaal. „Partystimmung für junge und junggebliebene Faschingsfreunde“, erklärt Faschingspräsident Peter Kowal. Auch die Termine für die Sitzungen stehen schon. Premiere ist am 26. Jänner. Weitere Termine sind am 27. und 31. Jänner sowie am 2. und 3. Februar, Beginn jeweils um 19. 30 Uhr.

„Rams Rams“ heißt es am Samstag wieder in Bodensdorf. Im Gasthaus Time Out wird am 11. November, um 19.19 Uhr zur Löffelübergabe geladen. „Wer das neue Prinzenpaar ist, bleibt aber bis dahin ein Geheimnis“, erklärt der amtierende Faschingsprinz Wolfgang Leitner. „Es war eine große Ehre, als Faschingsprinz zu dienen, jetzt ist aber genug“, lacht Leitner. Auch das Motto des Prinzenpaares bleibt noch ein Geheimnis. Am Faschingssamstag wird in Bodensdorf die Proklamation verlesen und es folgt ein traditioneller Umzug zum Urbaniwirt , wo dann der Fetzn-Ball stattfindet.

Wolfgang Leitner und Brigitte Grün geben den Löffel weiter © Hermann Windbichler

„Lei noch“ wird es heuer wieder durch Reichenau schallen. „Die Sitzungen haben wir schon fixiert. Derzeit laufen die Proben“, erklärt Simone Brandstätter von den Reichenauer FaschinXnarren. Gespielt wird am 20. , 27., 28. Jänner sowie am 2. und 3. Februar im Nockstadl. „Der Kartenvorverkauf startet in einer Woche“, sagt Brandstätter. Zwar war der Krimi „Lei noch a Mord“ im vergangenen Jahr ein totaler Erfolg, eine Fortsetzung ist derzeit aber nicht geplant. „Solange wir live spielen, ist kein Krimi nötig“, lacht Brandstätter. 25 Leute stehen in Reichenau auf der Bühne.

„Ho Schluck“ heißt es in diesem Jahr auch wieder in Steuerberg. “Wir brauchen kein Faschingswecken oder eine Schlüsselübergabe, wir sind auch so lustig“, lacht der Obmann der Faschingsgilde Steuerberg, Michael Greier. Die Sitzungen sind schon fixiert und es wird fleißig geprobt. Am 20., 26., und 27. Jänner, sowie am 2., und 3. Februar werden die Narren im Kultursaal ihr Können auf der Bühne zeigen. Der Vorverkauf für die Karten beginnt am 11. November. „Man muss aber schnell sein. Es gibt schon eine große Nachfrage“, betont Greier. 20 Leute stehen in Steuerberg auf der Bühne. Musikalische begleitet werden sie von der Musikgruppe „Kärntner Gluat“.

„Du, du“ ist der Ruf der Steindorfer Narren. „Unsere Schlüsselübergabe findet am 11. November um 11.11 Uhr beim Gasthof Laggner in Steindorf statt“, erklärt Obmann Benjamin Popernitsch. Die Sitzungstermine der Narren stehen schon. Premiere ist am 2. Februar. Weitere Termine sind der 3., 4. und 9. Februar im Piller-Saal in Steindorf. „Bald beginnen wir mit den Proben. Unser Motto lautet ‚Old but Gold‘“, verrät Popernitsch. Den Schlüssel schnappt sich der diesjährige Faschingsbürgermeister. „Wer das ist? Das wird erst am Samstag verraten.“

„Sing, Sing“ heißt es in Nadling. „Unsere Sitzungen finden alle zwei Jahre statt. Aber am Freitag, 10. November, gibt es im Gasthaus Huber eine Faschingsparty. Und in Tiffen und Nadling gibt es immer einen Maskenball“, erklärt der Obmann der Nadlinger Narren, Martin Bacher. Rund 45 Leute sind Mitglied des Nadlinger Faschings. „Heuer werden die Batterien wieder aufgeladen und wir besuchen die anderen Faschingsgruppen im Bezirk. Nächstes Jahr laden wir wieder zu den Sitzungen“, erklärt Bacher.