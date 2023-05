Eine unangenehme Überraschung erlebten zwei Familien am Feiertag bei ihrem Ausflug nach Tarvis. Als sie zu ihren Autos zurückkehrten, fanden sie die Scheiben ihrer Autofenster eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen erbeuteten die unbekannten Diebe neben Bargeld auch eine Bankomatkarte. Mit dieser konnten sie laut dem Friauler Privatfernsehsender "telefriuli" zudem noch einige Hundert Euro beheben.

Die beiden Autos mit nicht-italienischen Kennzeichen waren nicht die einzigen Fahrzeuge, die am 1. Mai in der Nähe des Raibler Sees in Cave de Predil im Gemeindegebiet von Tarvis auf dem Parkplatz parkten. Allerdings waren es die einzigen, in die eingebrochen wurde.

Immer wieder warnt die italienische Polizei davor, Wertgegenstände - speziell sichtbar - im Auto liegenzulassen. Auch Schlüssel im Fahrzeug bergen eine Gefahrenquelle. Immer wieder wurden bei Auto-Einbrüchen gefundene Hausschlüssel für darauffolgende Einbrüche in die vier Wände der Bestohlenen benutzt. Wenn Hausschlüssel gestohlen werden und davon auszugehen ist, dass sie mit der Adresse in Verbindung gebracht werden können, tauschen viele Italiener aus Sicherheitsgründen meist sofort ihre Schlösser aus.

Die beiden Auto-Einbrüche wurden den Carabinieri von Tarvis zur Anzeige gebracht.