Tatort Thermenhotel, irgendwo zwischen Alpen und Adria. Der Rezeptionist ist erfreulich gut gelaunt, fast schon übermotiviert. Er erklärt uns alles ausführlich zuvorkommend, notiert das mit dem Ausfahrtsticket für die Parkgarage sofort und weist ungefragt darauf hin, dass man am Abreisetag gerne länger in der Therme bleiben kann: „Wir schauen da nicht so genau, wenn Sie sich wohl fühlen.“ Nach dem Aushändigen der Schlüsseluhren wünscht er uns noch einen schönen Aufenthalt. Wir sind verblüfft. Ein guter Mann. Deshalb fällt uns erst auf halbem Weg zwischen Rezeption und Lift die Frage ein: Und die Zimmernummer?!



Er wusste sie natürlich gleich, obwohl wir ihm angeboten hatten, im Interesse unserer Schrittstatistik durchs ganze Hotel zu laufen und unsere Schlüsseluhren vor jede Tür zu halten.

„Es herrscht ein regelrechter Reiseboom“

Beim Konsum stehen die Österreicherinnen und Österreicher auf der Bremse, aber die Reiselust ist ungebrochen. Wohin geht es 2025? Laut einer Umfrage von Gruber Reisen wollen 86 Prozent in Europa bleiben, in Kroatien, Griechenland, Italien, Österreich oder Spanien.

Gianna Nannini (70) geht auf Europatournee

Udo Jürgens sang „Mit 66 Jahren“. Darüber kann die italienische Rockröhre Gianna Nannini nur lachen. Sie ist 70 Jahre alt und hat gerade ihre Europatournee begonnen. Beim Auftakt in Jesolo wurde „die schöne Rebellin“ stürmisch gefeiert.

Das ist fast so, als würde ein Feuerwehrhaus niederbrennen

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über die Sanierung der Zivilschutzzentrale, die ausgerechnet durch ein Hochwasser beschädigt wurde.

Bald kämpfen wieder Gladiatoren im Kolosseum

Mehr als 1500 Jahre nach den letzten Spielen sollen im Kolosseum in Rom wieder Gladiatoren gegeneinander antreten. Veranstalter des umstrittenen Spektakels an zwei Abenden im Mai ist der Online-Wohnungsvermittler Airbnb. Die Tickets für das exklusive Event - pro Abend dürfen maximal 36 Gäste zuschauen - werden ab sofort im Internet verlost.

Auch in Oberitalien und Slowenien fürchtet man sich …

… vor dem Krampus. Besonders spektakulär werden die Umzüge der traditionellen Begleiter des Nikolaus im Kanaltal inszeniert. Die grenznahen Termine im Überblick.

Fotografische Liebeserklärung an Slowenien

Die Naturfotografen und Biologen Christine Sonvilla und Marc Graf haben Slowenien in atemberaubenden Bildern eingefangen. Ihr soeben erschienener Bildband „Naturparadies Slowenien - Naturjuwel zwischen Küste und Karst“ zeigt das Land vom Triglav bis Piran, von der Wildkatze bis zum Bären, vom Wald bis zur Höhle.

Star-Konditor bringt Panettone mit Insekten auf den Markt

Der mehrfach ausgezeichnete Konditormeister Davide Muro aus Turin hat eine ungewöhnliche Variante des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens kreiert. Sein „PanCricrì“ enthält ein Prozent Insektenmehl, das karamellisiert und mit Schokolade überzogen dem Teig beigemischt wird. Das Mehl wird aus Grillen gewonnen und aus Deutschland importiert.