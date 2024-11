Ratgeber mit Dingen, die man in Friaul unbedingt machen sollte, findet man wie Sand am Meer auf den Stränden von Lignano. Jetzt hat es aber ein Ratgeber mit dem Titel „50 Dinge, die man in Friaul besser nicht macht“ in Friauler Trafiken geschafft. Das Büchlein kostet rund fünf Euro und schaut den Friaulern tief in ihre Seele. „Sehr unterhaltsam und von Friulanern geschrieben“, urteilt eine Käuferin.