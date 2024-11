In Rijeka bebte am Mittwoch um 11.03 Uhr die Erde. Wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) berichtet, hatte das Beben in der kroatischen Küstenstadt eine Magnitude von 3. Laut kroatischer Medien sei das Beben vor allem im Gebiet zwischen das Pašac und Kršan auf der Halbinsel Istrien zu spüren gewesen. Einwohner berichteten von schwankenden Schränken und Gegenständen, die aus Regalen fielen.

Das Epizentrum befand sich laut EMSC 7,3 Kilometer nordwestlich von Rijeka. Beben mit einer Magnitude von 3 sind in der Regel spürbar, nennenswerte Schäden sind bei so einer Stärke aber nicht zu erwarten. Berichte reichen von einem leichten Schütteln bis zu einem leichten Vibrieren des Bodens.