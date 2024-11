Robbie Williams kommt nächstes Jahr nach Triest. Alle, die nicht zum Österreich-Konzert kommen oder noch eines dranhängen wollen, können versuchen, ein Ticket für das Konzert im Juli in der norditalienischen Hafenstadt zu ergattern. Allerdings handelt es sich dabei um das (vorerst) einzige Konzert des Superstars im kommenden Jahr in ganz Italien und dementsprechend groß dürfte das Interesse an Eintrittskarten sein. Sie werden ab morgen, Donnerstag, verkauft - voraussichtlich für 24 Stunden.

Ticketverkauf ab 11 Uhr

Der Kartenverkauf startet am Donnerstag um 11 Uhr. Wer eine Mastercard hat, hat einen Startvorteil. Im Rahmen der Robbie Williams Live Tour 2025 kommt der Pop-Star am 17. Juli ins Rocco-Stadion. Als Organisatoren treten gemeinsam mit der Region Friaul-Julisch Venetien, FVG Music Life, die Stadtgemeinde Triest, und VignaPR auf. Laut der italienischen Tageszeitung „Il Piccolo“ ist es das erste Konzert eines internationalen Stars, das seit dem Gastspiel der Gruppe Pearl Jam im Juni 2014 in dem Stadion über die Bühne geht.

Mehr zum Kartenvorverkauf gibt es auf www.priceless.com/music und dann auch für die restlichen Kartenkontigente am Freitag, den 15. November, ab 11 Uhr unter www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.vivaticket.com und www.eventim.si sowie www.eventim.hr.

Das Nereo Rocco Stadium in Triest fasst rund 26.000 Sitzplätze und bietet nicht nur Platz für Fußballspiele, sondern immer wieder auch für Konzerte italienischer Stars. So spielten dort auch schon Zucchero und Vasco Rossi.