Wegen eines Bahnstreiks sind in Italien am Sonntag hunderte Züge gecancelt worden. Der Streik von 3.00 Uhr am Sonntag bis 2.00 Uhr am Montag betrifft das Personal der italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato), sowie der lombardischen Regionalgesellschaft Trenord. Der Streik führte zu Zugausfällen auf den regionalen Linien, sowie bei Hochgeschwindigkeitszügen, teilten die Staatsbahnen mit.

Auch der öffentliche Nahverkehr, einschließlich Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen, wird am Montag von einem achtstündigen Streik betroffen sein. Gerechnet wird vor allem in den Großstädten mit erheblichen Problemen.

Die Streiks wurden von den stärksten italienischen Gewerkschaftsverbänden ausgerufen, die die Erneuerung der Kollektivverträge fordern. Sie protestieren gegen „unzureichende Gehälter und vor der ständigen Gefahr von Angriffen“ auf das Personal im öffentlichen Verkehr. Angesichts wiederholter Angriffe fordern die Gewerkschaften mehr Sicherheitsvorkehrungen für das Personal, das im öffentlichen Verkehr beschäftigt ist.