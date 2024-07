Am Sonntag wurden drei Männer in Piran in Slowenien festgenommen: Wie die Polizei bestätigt, wurde bei der Aktion, an der mehrere Polizeieinheiten beteiligt waren, eine Person verletzt und benötigte medizinische Hilfe. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am Sonntag drei Personen festgenommen. Die Belokriška cesta (zwischen Piran und Portorož) war für die Dauer der Amtshandlung gesperrt. Schusswaffen kamen nicht zum Einsatz und es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung“, teilt die Polizei mit. Weitere Details gab die slowenische Polizei nicht bekannt.

Laut Informationen des slowenischen Nachrichtenportals Večer soll es sich bei den verhafteten Männern um einen Slowenen aus Portorož und zwei Montenegriner handeln. Sie sollen Mitglieder des Kavač-Clans sein. Eine äußerst brutale kriminelle Organisation, die ihren Ursprung im gleichnamigen Dorf an der Adriaküste Montenegros hat. Ihre Haupteinnahmequelle ist der Drogenhandel. Die Bande schmuggelt illegale Suchtgifte direkt aus Südamerika und beliefert große Teile Europas damit. Zahlreiche Auftragsmorde, auch in Wien, gehen auf das Konto des Clans.

Rache für Drogendiebstahl

Der Slowene sollte, laut mehreren Medienberichten, den beiden Montenegrinern bei der Vorbereitung zur Liquidation eines blinden Mannes helfen. Der Auftrag dafür soll in Montenegro erteilt worden sein. Der Blinde soll im Oktober 2019 Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro von der slowenischen Zelle des Clans gestohlen haben. Er war aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung nicht selbst aktiv am Drogendiebstahl beteiligt. Ausgeführt wurde der Coup von drei Komplizen. Klemen Kadivec, der mutmaßliche Chef der slowenischen Zelle, soll einen der drei im November 2019 in Ankaran entführt und anschließend in einem Wald brutal ermordet haben.

Drei Männer bereits liquidiert

Im Dezember 2019 wurde der zweite Komplize in Spanien ermordet. Im Jänner vergangenen Jahres wurde der Dritte, ein 34-Jähriger, auf offener Straße in Ljubljana erschossen. Polizeischutz soll er zuvor abgelehnt haben, 2020 überlebte er bereits ein Attentatsversuch knapp. Einer der drei Männer, die am Sonntag verhaftet wurden, soll die Tat ausgeführt haben. Nach dem Attentat tauchte ein „Bekennervideo“, mit Fotos des Ermordeten, den Anführern der slowenischen Zelle und dem Text auf: „Der Kavač-Clan vergisst und verzeiht nicht“. Der Auftrag dürfte aus dem Gefängnis gekommen sein, denn bereits 2021 wurde Klemen Kadivec und 60 weitere mutmaßliche Mitglieder der slowenischen Zelle festgenommen. Seit 2023 müssen sich Kadivec und 13 weitere Personen vor Gericht in Ljubljana verantworten.