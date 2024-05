Es ist das Ergebnis umfangreicher Erhebungen: Am Dienstag ist ein Paar aus dem Bezirk Völkermarkt auf frischer Tat ertappt worden - und zwar beim Suchtgifthandel. Danach ging alles Schlag auf Schlag, denn gleich darauf wurde in Bleiburg in der Wohnung des Paares eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Im Zuge der Hausdurchsuchung konnten in der Wohnung Suchtmittel in Form von Kokain und Cannabis – teilweise zum Verkauf vorbereitet – sowie eine Suchtgiftwaage, Verpackungsmaterial und diverse Datenträger sichergestellt werden.

Suchtmittel in großen Mengen verkauft

Nach umfangreichen Erhebungen wird davon ausgegangen, dass das Paar - eine 37-jährige Frau und ihr 36-jähriger Freund - Suchtmittel von Slowenien aus nach Österreich eingebracht und in großen Mengen im Raum Völkermarkt und Klagenfurt verkauft haben. Nachdem einige der Abnehmer, sowie die beiden Beschuldigten einvernommen wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung der beiden Personen in die Justizanstalt Klagenfurt an. Die weiteren Erhebungen zur genauen Klärung des Sachverhaltes laufen.

In den Zugriff waren neben den Beamten der Suchtmittelerhebungsgruppe beim Bezirkspolizeikommando Völkermarkt auch noch das Einsatzkommando Cobra, die Schnelle Interventionsgruppe, Diensthundeführer, Spurensicherer, IT-Experten und Streifenkräfte aus dem Bezirk Völkermarkt eingebunden.