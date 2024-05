Der Fall einer jungen Österreicherin, die in Lignano am Pfingstmontag nach den „Totto Gas“-Feierlichkeiten halb nackt und orientierungslos aufgefunden wurde, sorgte in Österreich und Italien für Schlagzeilen. Friauler Medien berichteten, die Polizei sei eingeschritten, da die 20 Jahre alte Frau aus der Steiermark nicht erklären konnte, was in den vergangenen Tagen und Nächten mit ihr passiert sei. Der Verdacht eines Sexualverbrechens stand im Raum.

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bei den Behörden in Lignano bestätigen diese, dass die Steirerin betreut wurde. Man gab ihr eine Decke und versuchte zu ermitteln, was geschehen sei. Laut italienischer Polizei wurde auch ein Arzt zum Einsatz angefordert. Da die 20-Jährige aber angab, sich an nichts erinnern zu können, keine Anzeige erstatteten wollte und mittlerweile auch wieder nach Hause gefahren sei, wurden die Ermittlungen eingestellt.