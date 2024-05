Pfingsten 2024 in Lignano ist Geschichte, am Montagabend sind die letzten Partygäste abgereist - Zeit für Einsatzkräfte und Gemeinde, um Bilanz zu ziehen. Die Stadt war so gut wie ausgebucht, rund 90.000 Gäste ließen sich auch vom Schlechtwetter am Donnerstag nicht beirren - rund ein Drittel von ihnen soll dem „Party-Volk“ zurechenbar sein. Mitunter sollen Touristen auch verbotenerweise am Strand und in Autos übernachtet haben. Für die Pfingstfeiertage waren deutschsprachige Polizisten aus Südtirol, Hundeeinheiten aus Trient sowie zwei Kärntner Beamte zur Unterstützung der Polizei vor Ort.