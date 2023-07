Es ist eine gefährliche Entwicklung, auf die jetzt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) mitten in der Badesaison aufmerksam macht. Laut aktuellen Erhebungen kann jeder zehnte Österreicher zwischen fünf und 19 Jahren nicht schwimmen und noch einmal so viele können es nicht so gut, dass sie sich selbst retten können, wenn sie im Wasser in Gefahr geraten. Fast 80 Prozent davon sind Fünf- bis Neunjährige. Bei den unter Fünfjährigen sei der Ertrinkungstod sogar die häufigste Unfalltodesursache, wie der Unfallforscher Peter Spitzer von der Med Uni Graz erklärt. Rund fünf Kinder ertrinken pro Jahr österreichweit.