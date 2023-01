Aufbruchstimmung, hier und da etwas Wehmut, emsige Betriebsamkeit, grüne Boxen und Umzugskartons – die Atmosphäre in diesen Tagen an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt erinnert an den Ausnahmezustand vor einem großen Ereignis. Und ein solches steht unmittelbar bevor. In dieser Woche fällt der letzte Vorhang für das 146 Jahr alte Gebäude, das trotz vieler Renovierungen letztlich für die Bedürfnisse der modernen Psychiatrie nicht mehr tragbar war. Nach 30-jähriger Wartezeit erfolgte der Spatenstich für das neue Gebäude im Jahr 2019, die offizielle Eröffnung im Oktober 2022 und kurz vor Weihnachten die endgültige Freigabe durch die Sanitätsbehörde.