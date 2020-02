Quarantäne bleibt Kärntner Heimkehrer aus Wuhan negativ auf Corona-Virus getestet

Facebook

Menschen aus Wuhan wurden zurück in ihre Heimat gebracht © APA/AFP/ECPAD/ALEX PFIEFFER

In einer Chartermaschine mit zahlreichen weiteren internationalen Verdachtsfällen wurde ein Kärntner Paar am Wochenende aus der rund elf Millionen Einwohner zählenden Corona-Krisenmetropole Wuhan ausgeflogen. Nach einem Zwischenstopp auf einem Stützpunkt der Luftwaffenbasis der britischen Royal Air Force ging es via Berlin und Wien in die Heimat in Kärnten. Dort dürfen die beiden ihre Unterkunft bis zum Abschluss aller Tests nicht verlassen.