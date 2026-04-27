800 Liter Kaffee, 150.000 Löffelbiskuits, 500 Kilogramm Eier sowie 150 Kilogramm Sahne und Mascarpone – was klingt wie die Jahresration eines ausgesprochen ungesund lebenden Italieners, waren die Zutaten für einen Weltrekordversuch, der am Wochenende in London über die Bühne gegangen ist.

Tiramisu für den König

Es werden wohl besondere Gerüche gewesen sein, die den Konditoren und Besuchern der Chelsea Old Town Hall nicht so schnell aus der Nase gehen werden. Rund 100 italienische Konditoren waren am Versuch beteiligt, darunter viele aus Friaul-Julisch Venetien. Der Initiator war Mirko Ricci aus Gemona, der bereits 2017 den Rekord für das weltweit längste Tiramisu aufgestellt hatte, der aber 2019 von anderen Italienern gebrochen wurde – es galt nun, 273,5 Meter Länge zu übertreffen.

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Gegenüber der BBC sagte Ricci, man habe sich bewusst für Großbritannien als Standort für das aufsehenerregende Event entschieden, um das Land für die gute Zusammenarbeit mit der italienischen Diaspora zu ehren. Er fügte hinzu, dass die riesige Nachspeise zu Ehren des Königs und der königlichen Familie angefertigt wurde. Er wurde sogar mit einer goldenen Krone verziert.

Neuer Weltrekord: 440 Meter

Um gewertet zu werden, musste das Tiramisu mindestens acht Zentimeter hoch und 15 Zentimeter breit sein. Die wichtigste Regel war die Zubereitung vor Ort: Das Dessert musste frisch zubereitet und angerichtet, es durfte nicht einfach vorgefertigt angeliefert werden. Dieser Aspekt machte das Vorhaben komplexer, da es nicht ausreichte, einfach meterlange Dessertportionen aneinander zu reihen.

Das ganze Wochenende hindurch wurde zuerst von den Konditoren gearbeitet und anschließend von der Jury bewertet. Ende stand der Erfolg fest, der alte Rekord wurde regelrecht – Achtung, Wortspiel – pulverisiert: Mehr als 440 Meter lang war das neue Guinness Weltrekord-Tiramisu. Gefeiert wurde der Erfolg laut Messaggero Veneto mit der italienischen Hymne - gespielt von zwei Violinisten und laut skandiert von den beteiligten Konditoren.

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Eine Schlüsselrolle bei der Aktion und für den Erfolg spielte laut Nordest24 der sogenannte Etica del Gusto, ein Verband, der Meisterkonditoren, Bäcker und Backfachleute aus Friaul-Julisch Venetien vereint.

Wo ist der Wein geblieben?

Auffallend: Beim bisherigen Weltrekord aus dem Jahr 2018 wurde laut dem italienischen Agrar-Portal GIFT ganz im Gegensatz zum neuen Spitzenreiter auch Wein als Zutat verwendet. Die 30 Konditoren aus Friaul-Julisch Venetien kreierten damals in Gorizia ihr Tiramisu nicht nur mit 48.000 Löffelbiskuits, 420 Liter Kaffee, 200 Kilogramm Zucker, sondern auch mit 47 Liter Marsala-Wein.