Nach zahlreichen glücklosen Pächtern ist nach über einem Jahr Leerstand das italienische Brüderpaar Lombardo in das Restaurant im Kulturni Dom in Bleiburg eingezogen. Simone serviert, Carmelo macht in der Küche und als Pizzaiolo gute Figur.

Die beiden Sizilianer aus Catania sind in Südkärnten keine Unbekannten. Jahrelang werkten sie in Völkermarkt im Restaurant Don Carlo, das laut Falstaff die besten Pizze in Kärnten liefert. Und weil die beiden schon länger von der Selbstständigkeit träumten, hat sich nun in Bleiburg, wo Gasthäuser nicht gerade dicht gesät sind, eine Chance aufgetan.

Pizzaofen, Mehl, Tomatensugo, Mozzarella und vieles mehr werden aus ihrem Heimatland importiert. Kein Wunder, dass alle Speisen authentisch italienisch schmecken. Die wunderbaren Fotos von Sizilien tun ein Übriges, um italienisches Feeling aufkommen zu lassen.

Viel Tomate: die Bruschetta © Elisabeth Tschernitz-Berger

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65 verschiedene Pizze

Die Karte nimmt in weiten Teilen Anleihen bei Don Carlo. Warum auch nicht? Gutes kann immer kopiert werden. Wir starten mit vier Stück Bruschetta, dem gerösteten Brot mit vielen Tomatenstücken, Knoblauch und (zu wenig) Olivenöl, das dann aber bereitwillig nachgebracht wird. Ein feines, aber sättigendes Entree. Natürlich müssen wir eine Pizza probieren, was angesichts von 65 verschiedenen Sorten zum Preis zwischen neun und 18 Euro gar nicht so einfach ist. Elena, Ennio, Lara, Siracusa, Palermo … Wem fallen all die Namen und die dazugehörigen Kreationen ein?

Die Wahl fällt auf eine „Pizza Siciliana klein“ (sie ist um einen Euro billiger als die normale und kaum kleiner). Der dünne Teig mit sehr knusprigem Rand ist mit Tomaten, Mozzarella, Thunfisch, Sardellen, Zwiebeln und Oregano reich belegt und wie schon die Zutaten erahnen lassen, ziemlich würzig bis salzig.

Was man von der Lasagne nicht behaupten kann. Sie hätte eine Prise mehr Salz vertragen, ist aber sonst hervorragend gelungen: Im Pfandl serviert, sehr cremig und käsestrotzend beim Hineinstechen und obendrauf eine feine Parmesan-Kruste. Wirklich sehr authentisch im Geschmack. Der Salat ist, wie man es von Italien gewöhnt ist, frisch und knackig.

Pizza Siciliana © Elisabeth Tschernitz-Berger

Cremiges Tiramisu und stumpfe Messer

Da gerade eine große Schüssel mit frisch gemachtem Tiramisu gebracht wird, packen wir die Chance beim Schopf, um das Tiramisu statt die Panna Cotta mit Himbeersauce zu probieren. Mamma mia, es ist ein cremiger Traum mit zurückhaltendem Kaffee- und Rum-Geschmack, so wie es nur jemand zusammenbringt, der im kulinarischen Weltkulturerbe-Land geboren ist.

Cremiger Traum: Das Tiramisu © Elisabeth Tschernitz-Berger

Die Weine, die man auch glasweise ausschenkt, reichen von einem Segreta Rossa von Planeta über den Primitivo aus Apulien bis zum Friulana von San Simone.

Einen Wunsch hätten wir allerdings an Simone und Carmelo: ordentlich scharfe Pizza-Messer statt der stumpfen Normalo-Werkzeuge. Das wäre meraviglioso.