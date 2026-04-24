Es ist jedes Jahr ein sichtbarer Auftakt für den Sommer in den Alpen: Am Freitag erfolgte der „Durchstich“ am Großglockner. Die gesamte Hochalpenstraße ist somit ab Samstag wieder befahrbar – auch die Gletscherstraße zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sowie die Straße auf die Edelweiß-Spitze, wie die Grohag in einer Aussendung mitteilte.

Auch heuer kamen für die Schneeräumung wieder die teilweise seit 1953 im Einsatz befindlichen Wallack-Rotationspflüge zum Einsatz. Um weniger CO 2 -Emissionen zu verursachen, werden diese mittlerweile mit einem klimaneutralen Bio-Treibstoff aus hydrierten Pflanzenölen und tierischen Fetten betrieben. Die Räumung im Hochgebirge ist jedes Jahr eine Herausforderung. Heuer waren zwar die Schneemengen im Frühjahr etwas geringer als in manchen Vorjahren, dennoch war die Lawinensituation in einzelnen Abschnitten heikel. Zudem ließ sich ein bis zu 20 Zentimeter dicker Eispanzer unter der Schneedecke nur durch Sonneneinstrahlung und steigende Temperaturen langsam lösen.

„Ein besonderer Moment“

Beim diesjährigen „Durchstich“ im Bereich des Hochtores auf 2504 Metern Seehöhe waren auch die Landeshauptleute Karoline Edtstadler und Daniel Fellner dabei. Die 48 Kilometer lange Großglockner Hochalpenstraße befindet sich je zur Hälfte auf Salzburger und Kärntner Landesgebiet. „Der Durchstich ist jedes Jahr ein besonderer Moment. Er steht für die Vorfreude auf eine neue touristische Sommersaison“, so Grohag-Vorstand Johannes Hörl.