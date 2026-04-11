Eine Skitour endete für eine 39-Jährige am Samstag im Krankenhaus. Die Frau war gemeinsam mit zwei Begleitern am Großglockner im Gemeindegebiet von Kals unterwegs. Bei der Abfahrt im freien Gelände kam die 39-Jährige gegen 13 Uhr auf einer Seehöhe von etwa 2800 Metern unterhalb der sogenannten „Blauen Köpfe“ zu Sturz. Sie Skitourengeherin zog sich dabei eine Knieverletzung zu, ein selbstständiges Abfahren war nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde ein Notruf abgesetzt.

Die Verletzte wurde on der Besatzung des Notarzthubschraubers geboren und in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen.