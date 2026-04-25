Als „eine Zeit, die man nicht vergessen kann“, beschreibt der ehemalige Kärntner Spitzenpolitiker Georg Wurmitzer die Tage nach der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl. Kein Mitglied der 1986 im Amt befindlichen Landesregierung von Leopold Wagner ist heute noch am Leben. Wurmitzer war damals als ÖVP-Klubobmann im Landtag und damit nahe dran am inneren Machtzirkel.

Nachtportier in Regierung schlug Alarm

„Am Abend haben wir in den ORF-Abendnachrichten noch gehört, dass in Österreich nicht mit radioaktivem Niederschlag zu rechnen wäre“, erinnert sich Wurmitzer. Überraschend veränderten sich jedoch die Bedingungen, in der Nacht schlug dann das Strahlenfrühwarnsystem des Landes an. „Es war in der Landesregierung untergebracht, der Nachtportier hat damals Alarm geschlagen.“ Die Politik reagierte schnell, verlautbarte die bekannten Empfehlungen und erließ Maßnahmen.

Angst sei auf allen Ebenen vorhanden gewesen – bis in die höchsten politischen Kreise. „Es war für uns alle eine Ausnahmesituation, die uns die Ohnmacht aller vor Augen geführt hat. Es war sicher ein Vorteil, dass die Regierungsmitglieder erfahren waren, allen voran Landeshauptmann Wagner“, erklärt der damalige ÖVP-Klubobmann. Direktiven seien aber ohnehin aus Wien gekommen. „Wir waren gemeinsam Passagiere auf einem Schiff im Sturm.“

„Die Menschen hatten große Angst“

Der heute 83-Jährige war damals allerdings auch Bürgermeister von Albeck – eine im Ernstfall nicht weniger wichtige Rolle: „Gemeindechefs spielen ja im Katastrophenschutz eine zentrale Rolle, sie sind Vorsitzende der örtlichen Katastrophen-Kommission. Meine Kollegen und ich waren zu großen Teilen entsetzt, wir waren ja in keiner Weise auf eine solche Situation vorbereitet.“ In erster Linie ging es darum, die Bevölkerung zu beruhigen und ihr zu erklären, was zu tun sei. Wurmitzer: „Die Menschen hatten große Angst und waren verunsichert, viele hatten Hiroshima im Hinterkopf.“

Die Bevölkerung reagierte, so der ehemalige Politiker, allerdings hervorragend. „Alle haben sich an die Regeln, die Empfehlungen und Maßnahmen gehalten – diese Linie war Allgemeingut und die Menschen waren bereit, das anzunehmen. Das lag auch an der klaren und verständlich kommunizierten Linie von Experten und Politikern.“ Wie es ausgehen könne, wenn das nicht der Fall ist, zeigte laut Wurmitzer die Corona-Pandemie. „Da gab es verschiedenste Meinungen und schlechte Kommunikation. Da hat man die Bevölkerung eben bis zu einem gewissen Grad verloren.“

„Heute fehlt Konsens unter Parteien“

Einen weiteren Unterschied zwischen 1986 und der Gegenwart betont der ÖVP-Politiker noch: „Wir haben in diesem Krisenfall gesehen, dass unter allen Parteien Konsens geherrscht hat. Alle zogen an einem Strang und taten alles Menschenmögliche zum Schutz der Bevölkerung. Das gibt es heute kaum noch.“

Die präsenteste Erinnerung an die unmittelbare Zeit nach der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl hat Georg Wurmitzer allerdings nicht aus seiner Rolle als ÖVP-Klubobmann oder als Albecker Bürgermeister, sondern als Sohn: „Mein leider schon im Jahr 1969 verstorbener Vater war ABC-Offizier beim Militärkommando Kärnten. Er hat mir viel über Strahlenschutz erzählt – eigentlich alles, was man wissen muss. Ich habe in diesen Stunden damals stark an ihn gedacht.“