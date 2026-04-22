Der 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl weckt in unserer Community starke Gefühle. Viele erinnern sich noch an die Verunsicherung Ende April 1986. Denn erst nach und nach wurde klar, welches Ausmaß das Reaktorunglück im ukrainischen Teil der Sowjetunion für Österreich tatsächlich hatte.

„Eine Riesenangst ging um“

„Das Eindrucksvollste war wohl die schleppende Info an die Bevölkerung“, weiß „iq66“ im Forum zu berichten. „Häppchenweise wurde transportiert, dass vielleicht ein GAU (Anm. d. Red.: größter anzunehmender Unfall) passiert ist, obwohl die IAEO (Anm. d. Red.: Internationale Atomenergie-Organisation) und andere das frühzeitig wussten. Bis es dann geheißen hat, draußen wäre es zu gefährlich. Das war circa eine Woche nach dem GAU. Was dann geblieben ist, war das kontaminierte Wild und die Schwammerl. Und die EAV mit Burli.“

Ähnliche Erfahrungen sind auch auf der Facebook-Seite der Kleinen Zeitung zu lesen. „Ich weiß noch, dass ich meinen kleinen Sohn nicht mehr draußen spielen ließ. Keine Schwammerl mehr suchen ging und irgendwie ein mulmiges Gefühl beim Einkauf hatte“, so „Renate Kostenzer“. „Unsere sechs Kinder durften aus dem Garten keine Erdbeeren mehr essen, die Milch unserer Milchschafe mussten wir wegschütten“, ergänzt „Hadwig Reinprecht“.

Doch auch seitens der Kinder herrschte große Verunsicherung. Was „Rouven Weidenauer“, damals elf Jahre alt, bis heute im Gedächtnis geblieben ist: „Alle Spielplätze geschlossen, keine Milch, kein Wildfleisch, keine Schwammerl usw. Eine Riesenangst ging um.“ Während „Ela Sefz“ notiert: „Ich durfte nix mehr aus dem Garten essen. War damals vier und hab die Welt nicht verstanden. (...)“

„Und im Kindergarten wurden die Jodtabletten ausgeteilt ...“

Besonders erschreckend sei die Lage für werdende Eltern gewesen, wie „Silvana Andrea Pia Rabitsch“ in einem Facebook-Kommentar berichtet: „Es war schrecklich, ich war schwanger im Frühstadium, keiner wusste, ob unser Baby gesund zur Welt kommen würde! Vor jeder Untersuchung hatte ich schon immer Angst, ob alles gut sein würde mit der Entwicklung meines Babys. Deutschlandsberg hatte ziemlich viel Strahlung abbekommen (...).“

Eine Gefühlswelt, die „Elfriede Schandel“ gut nachvollziehen kann: „War zu der Zeit gerade schwanger bei meinem zweiten Kind, wurde vom Arzt sofort zur Fruchtwasser-Untersuchung geschickt, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Und im Kindergarten wurden die Jodtabletten ausgeteilt, damit die Kinder geschützt sind vor der radioaktiven Strahlung.“

Indes sorgte sich „Geraldine Angerer“ um ihr Geschwisterchen: „Ich war sieben und meine Stiefmama schwanger mit meinem geliebten Bruder! ‚Geh nicht mehr bloshaxat auße‘, hat sie gesagt, ‚und in di Sondkisten gehst a net! Und im Wald kane Schwammerlan klauben!‘ Dann hat sie mir erklärt, um was es geht. Ich hab nur Angst um meinen Bauchbrudi gehabt!“